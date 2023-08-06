Леонов рассказал о проблемах в здравоохранении

На первичном уровне здравоохранения еще есть проблемы, и в основном их можно разделить на три категории. Об этом сказал «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя отчет ФОМС за 2021-2022 годы. Проверяющие выявили больше ста нарушений при использовании средств ОМС.

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Одна из главных проблем — это нехватка кадров, особенно в регионах.

«Поэтому увеличивается нагрузка на работающих врачей, а они из-за переутомления могут ошибаться, не успеть в установленный срок прийти по вызову», — отметил депутат.

Также до сих пор, несмотря на программу модернизации первичного звена, актуальна нехватка оборудования.

«Бывает, человеку надо УЗИ сделать, а аппарат в ремонте. Понятно, что пациент будет недоволен, и справедливо. Иногда приходится идти в платную клинику», — привел пример Леонов.

Также по мнению парламентария, эффективной работе мешает подушевой норматив финансирования поликлиник, когда деньги выделяют на каждого прикрепившегося к медучреждению. Это не совсем справедливо, считает политик, ведь контингент у клиник может быть разный, где-то больше молодежи, а где-то наоборот пожилого населения. Тогда и нагрузка у врачей, и количество медуслуг различается, а финансирование — одинаковое, объяснил Сергей Леонов.