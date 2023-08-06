Минздрав отложил переход на электронные медкнижки

Все медкнижки станут электронными с 1 сентября 2024 года, а не в этом году, как планировалось ранее. Проект приказа минздрава об этом размещен для общественного обсуждения.

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Отмечается, что с 1 сентября этого года будет введен переходный период, когда действительными будут считаться и электронные медкнижки, и бумажные.

"Установить, что до 1 сентября 2024 года допускается выдача и обращение личных медицинских книжек, оформленных на бумажном носителе, в соответствии с формой, действовавшей до дня вступления в силу настоящего приказа", - говорится в документе.

При этом сведения о них должны вноситься в ранее сформированный реестр выданных личных медицинских книжек.