Выселенные из отеля в Турции российские школьники вернулись домой

Российские школьники, выселенные из отеля в Турции, вернулись домой. Они пережили экстренное выселение из отеля, ночевку на улице, переезды, пишет РЕН ТВ.

«Поездка не удалась, потому что планировал отдых, а так лето, по сути, прошло, а я остался не с чем», - пояснил один из школьников.

Другой школьник отметил, что приехал на две недели, заплатил 85 тыс. рублей, в итоге не отдохнул и потерял деньги.

Мама одной из девочек рассказала, что детей выставили на улицу поздно ночью. Затем их посадили в автобус и повезли в неизвестном направлении.

На кадрах, показанных детьми, десятки сонных, испуганных, ничего не понимающих школьников лежат на асфальте, сидят на чемоданах, ждут решения вопроса с проживанием.

Важную роль в разрешении ситуации, по данным телеканала, сыграли вожатые. Они общались с руководством гостиницы, успокаивали родителей и подопечных.

В генконсульстве России в Турции сообщили, что школьников выгнали из отеля из-за проблем с оплатой со стороны «туроператора», индивидуального предпринимателя в области туризма, не находящегося в реестре туроператоров.