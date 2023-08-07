Россияне сварили четыре тысячи литров ухи и установили рекорд

На фестивале «Наше море» в Гдове Псковской области сварили четыре тысячи литров ухи, установив всероссийский рекорд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театрально-концертную дирекцию региона.

По словам организаторов, участники фестиваля изготовили примерно 14-16 тысяч порций ухи. Диплом организаторам вручил представитель Книги рекордов России.

Блюдо начали варить накануне фестиваля, в его состав вошли разные виды рыб, обитающих в Чудском озере. Всего использовали около тонны рыбы. Кроме того, было заготовлено пять кубов дров.