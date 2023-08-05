Названо количество выданных Германией виз россиянам с начала СВО

Германские консульства с начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине выдали гражданам России около 32 тыс. национальных виз ФРГ. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные германского МИД.

Национальные визы, в отличие от шенгенских, выдаются в целом на более длительный срок пребывания и с целью миграции, в частности, высококвалифицированным специалистам, студентам, а также тем, кто желает воссоединиться со своими семьями. Кроме того, дипломатические учреждения Германии выдали россиянам более 51 тыс. шенгенских виз, которые позволяют находиться в ЕС до трех месяцев.

Как сообщило изданию МВД ФРГ, по состоянию на конец июня в Германии проживали 301 511 граждан РФ, что на 32 183 больше, чем в конце февраля 2022 года, когда началась СВО. Такие данные, по информации ведомства, содержатся в центральном регистре по учету иностранцев. В нем сохранены сведения о гражданах других стран, которые находятся в ФРГ на длительной основе. Разница при этом учитывает прибытия и отъезды из республики.

Welt am Sonntag обращает внимание на то обстоятельство, что Германия отличается от некоторых других европейских государств, в первую очередь стран Балтии, которые с начала СВО в большей степени ужесточили процесс выдачи виз россиянам.