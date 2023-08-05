Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Шови

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Шови. Природное бедствие унесло жизни людей, немало человек, к сожалению, пропали без вести и остаются до сих пор под завалами. Скорблю вместе с народом братской Иверии и надеюсь, что проходящие в непростых условиях поисково-спасательные работы будут в скором времени успешно завершены и принесут добрые вести всем, кто переживает о судьбе своих близки", – говорится в опубликованном обращении патриарха.