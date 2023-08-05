Дочь Шойгу объявила о расставании с мужем
Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу объявила о расставании со своим мужем, блогером Алексеем Столяровым в эфире 360tv. С таким заявлением пара выступила в Алабино после закрытия Чемпионата России по гонкам с препятствиями, а также «Гонки героев» для любителей, кураторами которых они являлись.
«Мы довольно давно не являемся парой. Но при этом являемся партнерами и очень близкими друзьями», — рассказала Ксения.
Сам Столяров пояснил, что пара рассталась несколько месяцев назад, однако старается не показывать изменение в своих отношениях дочери Милане. По словам блогера, он проводит много времени со своим ребенком.
Столяров и дочь министра обороны познакомились на «Гонке героев» в 2019 году. Пара узаконила отношения в 2021 году, тогда у них родилась девочка.
24 июня Столяров опроверг сообщения об отъезде в Дубай и заявил, что не собирается покидать Россию и находится в Нижнем Новгороде.