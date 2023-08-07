Фестиваль средневековой культуры состоялся под Новгородом

Первый фестиваль средневековой культуры «Княжья братчина» состоялся под Новгородом, местом проведения культурного мероприятия стало этническое поселение Хольмгард. Как уточили в беседе с журналистами ТАСС в пресс-службе Новгородского областного театрально-концертного агентства (НОТКА), фестиваль средневековой музыки, ратного мастерства и ремесел призван ознакомить зрителей с военной и бытовой культурой Руси и Скандинавии 9-11 веков.

© lenta.ru

Издание «Новгородские ведомости» указывает, что фестиваль в этом году состоялся уже в 13-ый раз.

Культурное мероприятие стартовало в Великом Новгороде 4 августа — в этот день состоялся концерт, на котором выступили фолк-группы Shedda и «Калевала». 5 и 6 августа праздник продолжился в этническом поселении Хольмгард (деревня Шевелево).