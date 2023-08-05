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Москалькова прокомментировала инцидент с детьми в турецком отеле

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в своем Telegram-канале, что обратилась в Следственный комитет по поводу ситуации с детьми, которых выселили из лагеря в турецкой Анталье.

Москалькова отреагирована на инцидент с детьми в турецком отеле
© РИА Новости

Ранее в СМИ появились сообщения, что российский туроператор не перевел деньги для оплаты детского отдыха. В связи с этим школьники были выселены из лагеря.

Москалькова отметила, что обратилась в СК с просьбой разобраться в ситуации. Она выразила надежду, что «объективное расследование даст ответы на все вопросы».

Кроме того, омбудсмен выразила сочувствие детям, у которых был испорчен отдых, и родителям, которые понесли материальный ущерб.

Россияне начали вывозить выселенных из отеля Турции детей за свои деньги

Москалькова заметила, что считает такие ситуации недопустимыми.

Ранее родители школьников сообщили, что не получили никакой помощи от туроператора и российских дипломатов и вынуждены самостоятельно принимать меры для разрешения ситуации.

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