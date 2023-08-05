Москалькова отреагирована на инцидент с детьми в турецком отеле

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в своем Telegram-канале, что обратилась в Следственный комитет по поводу ситуации с детьми, которых выселили из лагеря в турецкой Анталье.

Ранее в СМИ появились сообщения, что российский туроператор не перевел деньги для оплаты детского отдыха. В связи с этим школьники были выселены из лагеря.

Москалькова отметила, что обратилась в СК с просьбой разобраться в ситуации. Она выразила надежду, что «объективное расследование даст ответы на все вопросы».

Кроме того, омбудсмен выразила сочувствие детям, у которых был испорчен отдых, и родителям, которые понесли материальный ущерб.

Москалькова заметила, что считает такие ситуации недопустимыми.