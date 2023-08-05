Священнослужители РПЦ начали освящать квартиры в Дубае по просьбе россиян

Священнослужители РПЦ начали освящать квартиры в Дубае по просьбе владельцев - россиян. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на одно из агентств недвижимости.

В Дубае работает Русский православный приход святого апостола Филиппа. Обряд освящения одной из квартир провел священник прихода. Видео религиозного действа уже опубликовали в интернете.

Риелторы отметили, что это не услуга агентства, а «первый и успешный опыт в организации подобного мероприятия с представителем РПЦ».

Сейчас в ОАЭ работают три православных храма, куда верующие россияне могут обратиться для освящения недвижимости. Местные власти не препятствуют христианским обрядам.