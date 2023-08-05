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Россияне начали вывозить выселенных из отеля Турции детей за собственные деньги

В Турции остается 21 российский ребенок из проблемного лагеря «Колибри». Об этом сообщает издание Tourdom со ссылкой на родителей.

Россияне начали вывозить выселенных из отеля Турции детей за свои деньги
© globallookpress.com

Одна из матерей сообщила изданию, что на ресепшн Latte Beach по состоянию на 14:20 остается 21 ребенок. Родители общаются с ними через чат и по возможности покупают им обратные билеты в Россию. Однако не удалось установить связь с родителями пятерых детей.

Сами дети говорят, что проблему организаторы лагеря так и не разрешили.

«Нас выселили уже из второго отеля из-за неоплаты со стороны “Колибри”. Я не знаю, что нам делать. Видимо, сегодня мы спим на полу, на грязном асфальте», – рассказала Василиса.

По её словам, возвращение в Россию планируется только через две недели, но ей больше не хочется оставаться в Турции.

«Я хочу домой, заберите меня», - пожаловалась девочка.

Родители семерых детей, не дождавшись информации от организаторов «Колибри», самостоятельно купили обратные билеты и организовали трансфер в аэропорт Антальи.

Ещё 10 школьников переедут в другой лагерь, который в Турции организовал туроператор «Ост-Вест».

Часть родителей утверждает, что не получили помощи ни от организаторов «Колибри», ни от российского консульства в Анталье,

«Я сама звонила в МИД. Наши дети никому не нужны», – сказала Людмила из Брянска.

Ранее в «Колибри» пообещали 5 августа вывезти из Турции 52 детей на трёх разных рейсах.

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