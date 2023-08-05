Россияне начали вывозить выселенных из отеля Турции детей за свои деньги

В Турции остается 21 российский ребенок из проблемного лагеря «Колибри». Об этом сообщает издание Tourdom со ссылкой на родителей.

Одна из матерей сообщила изданию, что на ресепшн Latte Beach по состоянию на 14:20 остается 21 ребенок. Родители общаются с ними через чат и по возможности покупают им обратные билеты в Россию. Однако не удалось установить связь с родителями пятерых детей.

Сами дети говорят, что проблему организаторы лагеря так и не разрешили.

«Нас выселили уже из второго отеля из-за неоплаты со стороны “Колибри”. Я не знаю, что нам делать. Видимо, сегодня мы спим на полу, на грязном асфальте», – рассказала Василиса.

По её словам, возвращение в Россию планируется только через две недели, но ей больше не хочется оставаться в Турции.

«Я хочу домой, заберите меня», - пожаловалась девочка.

Родители семерых детей, не дождавшись информации от организаторов «Колибри», самостоятельно купили обратные билеты и организовали трансфер в аэропорт Антальи.

Ещё 10 школьников переедут в другой лагерь, который в Турции организовал туроператор «Ост-Вест».

Часть родителей утверждает, что не получили помощи ни от организаторов «Колибри», ни от российского консульства в Анталье,

«Я сама звонила в МИД. Наши дети никому не нужны», – сказала Людмила из Брянска.