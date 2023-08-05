Госпитализирован столетний танцор, выступавший в 1945 году у рейхстага
Владимир Кудряшов, знаменитый танцор Большого театра, попал с больницу в тяжелом состоянии. Недавно ветерану сцены исполнилось 100 лет.
Как пишет «Московский Комсомолец», артиста с внутренним кровотечением экстренно доставили в больницу из его квартиры на Троицкой улице Москвы. Сейчас медики пытаются спасти его жизнь.
В 1941 году Владимир Кудряшов окончил Хореографическое училище при Большом театре (ныне Московская государственная академия хореографии) и был принят в балетную труппу ГАБТа.
Владимир Кудряшов 3 мая 1945 года выступал у стен поверженного рейхстага, - сообщает сайт театра.
«Накануне меня вызвали к начальству, и заведующий балетной труппой Сергей Владимирович Шашкин говорит: «Завтра шефская бригада отправляется в Берлин, вас включили в состав бригады, дело очень ответственное». На самолёте в Берлин летели Марк Бернес, Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, актеры Петр Алейников и Сергей Филиппов. Из Большого — бас Максим Михайлов и одна балетная пара — я с Сусанной Звягиной. Принимали нас очень тепло. Танцевали «Русский танец», - вспоминал сам артист.