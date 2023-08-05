В Подмосковье проходит традиционный сырный фестиваль

В подмосковной Истре в эти выходные проходит фестиваль "Сыр!Пир!Мир!". Гастрономический праздник, на который съезжаются фермеры и гости со всей страны, проводится уже в восьмой раз. В этом году среди 350 участников впервые замечены фермеры из Беларуси.

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Хозяин фестивальной площадки истринский фермер Олег Сирота в этот раз обещает представить новинку - козий сыр. Он создавался не один год, для достижения насыщенного вкуса было перепробовано много разных вариантов заквасок, комбинаций температур варки и созревания - и, наконец, появилось то, что не стыдно предложить гостям фестиваля.

Как обычно, продегустировать любой продукт, представленный на фестивальных прилавках, могут все желающие. А попробовать есть что. Это и различные виды сыров, многие из которых можно увидеть, полакомиться и купить только на этом мероприятии, ибо производятся они ограниченными партиями. И фермерский хлеб. И вино, и различные виды травяных чаев, и мясные деликатесы.

Для маленьких гостей традиционно работают батутный городок, мастер-классы по росписи деревянных и глиняных игрушек, изготовлению сырного мыла, есть аквагрим, можно покататься на лошадях. Также будет открыта мини-ферма, где ребята и их родители смогут познакомиться с животными сыроварни.