Симоньян высказалась о готовившей на нее покушение школьнице

Симоньян о готовившей на нее покушение школьнице: я бы попробовала перевоспитать
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале публикации в СМИ о том, что в неонацистской группировке «Параграф» состояла 16-летняя школьница.
«Не знаю, можно ли перевоспитать 16-тилетнего человека, но я бы попробовала», - призналась Симоньян.
Ранее СМИ опубликовали материалы о составе группировки, которая готовила покушение на Симоньян и телеведущую Ксению Собчак. Журналистам удалось выяснить, что в группе состояла 16-летняя девушка.
Школьница по заданию руководителя организации знакомилась с мигрантами, заманивала их в безлюдные места. Затем члены «Параграфа» избивали их, снимали свои действия на видео и размещали в интернете.
По предварительным данным, эти ролики заинтересовали украинские спецслужбы. Силовики обратились к группировке с просьбой о ликвидации Симоньян и Собчак. За выполнение заказа неонацистам было обещано 1,5 млн рублей.