Симоньян высказалась о готовившей на нее покушение школьнице

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале публикации в СМИ о том, что в неонацистской группировке «Параграф» состояла 16-летняя школьница.

«Не знаю, можно ли перевоспитать 16-тилетнего человека, но я бы попробовала», - призналась Симоньян.

Ранее СМИ опубликовали материалы о составе группировки, которая готовила покушение на Симоньян и телеведущую Ксению Собчак. Журналистам удалось выяснить, что в группе состояла 16-летняя девушка.

Школьница по заданию руководителя организации знакомилась с мигрантами, заманивала их в безлюдные места. Затем члены «Параграфа» избивали их, снимали свои действия на видео и размещали в интернете.