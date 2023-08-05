Актер Юрий Назаров назвал размер своей пенсии

Народный артист России Юрий Назаров рассказал о размере своей пенсии и оказании финансовой помощи многочисленным потомкам. Об этом сообщает АиФ.

Назаров рассказал, что его пенсия составляет 30 тысяч рублей. Еще 30 тысяч, как народному артисту, доплачивает мэрия Москвы.

«60 тысяч я, в общем, получаю», - признался 86-летний актёр.

Назаров отметил, что у него 5 детей, 10 внуков и 4 правнука. Он стремится всем помочь, поэтому приходится активно работать.

Артист также рассказал, что недавно ушибся и попал в больницу, получив «синяк во всю пятую точку». После выписки он намерен сразу же «встать к станку» - вернуться к работе.

«Мне 86 лет, но умирать я точно не собираюсь! Правнуков еще на ноги ставить», - заключил актёр.

Назаров был дважды официально женат, у него пятеро детей, из них двое рождены вне брака.

Актёр снимался в кинокартинах «Маленькая Вера», «Андрей Рублев», «Горячий снег» и многих других. На его счету более трехсот ролей.