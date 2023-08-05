Сухопутный коридор в Крым обеспечили мобильной связью

Российский оператор «+7Телеком» обеспечил мобильной связью весь северный сухопутный коридор в Крым , пролегающий через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщается в Telegram -канале компании.

Ранее также стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Ночью, как отмечалось, со стороны Керчи очереди перед местом досмотра не было, а со стороны Тамани скопилось 109 транспортных средств. Перед этим, 4 августа, сообщалось о перекрытии движения автотранспорта по магистрали в обе стороны.