Сухопутный коридор в Крым обеспечили мобильной связью
Российский оператор «+7Телеком» обеспечил мобильной связью весь северный сухопутный коридор в Крым, пролегающий через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
По данным оператора, протяженность коридора составляет более 350 километров.
Ранее также стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Ночью, как отмечалось, со стороны Керчи очереди перед местом досмотра не было, а со стороны Тамани скопилось 109 транспортных средств. Перед этим, 4 августа, сообщалось о перекрытии движения автотранспорта по магистрали в обе стороны.
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