Россиян предупредили об экстремально высокой температуре

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россяин об экстремально высокой температуре. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, жара до плюс 40-43 градусов в ближайшие дни ожидается в Краснодарском крае, а также в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Ставрополье. Также синоптик сообщил, что в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура воздуха поднимется до плюс 37 градусов.

Вильфанд предупредил россиян, что в этих регионах также ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. Он порекомендовал в полуденные часы избегать солнечных лучей, носить солнцезащитные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.