Вильфанд: После аномальной жары в Центральной России резко похолодает

Температура воздуха в первой и второй половине следующей недели в Центральной России будет сильно отличаться.

© Российская Газета

Если в начале недели температура приблизится к 35 градусам, то во второй половине недели похолодает на 10 и более градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Граница между жарой и прохладой наметится в среду. Тогда столбики термометров опустятся до отметки +25 градусов, но ночь будет еще теплая - 16-18 градусов. А вот с 10 августа прогнозируется резкое понижение температуры. В четверг ожидается 20-23 градуса, а с пятницы по воскресенье днём всего плюс 18-23 градуса. Это, как уточнил Вильфанд, на 1-2 градуса ниже нормы. Кроме того, во второй половине недели возможны кратковременные дожди.