Роспотребнадзор: заставить покупателя платить за разбитый товар может только суд. Бывают дни, когда всё буквально валится из рук. Если вы в такой период оказались в магазине и не смогли донести до кассы в целости и сохранности товар, вам пригодится эта инструкция. Нередко продавцы пытаются стрясти с неловкого покупателя деньги за испорченную вещь. Но сделать это не так просто, даже если вина человека очевидна.

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Когда покупатель не виноват в порче товара

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В ряде случаев, даже если вы уронили в магазине что-то хрупкое и оно разбилось, вас не посчитают виновным. Вас не смогут обвинить, если:

в магазине узкие проходы или они заставлены коробками или завалены товарами;

товар стоит на стеллаже неустойчиво;

вы поскользнулись на мокром полу и выронили товар;

товар упал с ленты на кассе.

В таких ситуациях покупатель не должен ничего платить магазину, отметили в Роспотребнадзоре. Так что смело отправляйте продавцов, настаивающих на оплате товара, перечитывать права потребителей.

Когда за разбитый товар платит покупатель

Но есть ситуации, когда вина за порчу товара действительно ложится на плечи покупателя. Это происходит, если:

покупатель взял в руки товар, по неосторожности выронил его и разбил;

вещь была повреждена, потому что человек вёл себя «неестественно» — бегал, дрался, был пьян и т. п.;

товар был испорчен намеренно (к примеру, вы со всего размаху швырнули в стену бутылку дорого виски с криком: «Смотрите, как я могу!»).

В этом случае считается, что вы причинили ущерб магазину, поэтому должны его возместить.

Можно ли не платить за разбитый товар

Если вы испортили товар, но платить категорически не хотите, достаточно просто не признать вину. В этом деле закон на стороне покупателя. Администрация магазина не сможет силком заставить вас оплачивать разбитый товар.

Взыскать ущерб продавец может только через суд. Там ему придётся доказать, что вы действовали намеренно. На практике магазины редко доводят дела до суда — только если ущерб от порчи товаров был существенным, заключили в Роспотребнадзоре.

Как заставить магазин заплатить за плохой товар

Современные процессы производства далеко не всегда могут обеспечить потребителям должный уровень безопасности. Порой покупатели находят в купленном товаре (особенно съедобном) весьма неприятные сюрпризы. Например, насекомое.

Если вы нашли в купленной булке, к примеру, муху, нужно обратиться к продавцу с претензией и требовать возврата денег, посоветовали в Роспотребнадзоре.

Обычно после подачи претензии продавец сам возвращает деньги, и до конфликта с участием различных инстанций не доходит. Однако есть и те, кто до последнего настаивает на своей невиновности и переводит стрелки на поставщика или изготовителя.