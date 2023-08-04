Россия готова поделиться своим опытом в медицине со странами БРИКС

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что Россия готова поделиться своим опытом в области медицины со странами-участниками БРИКС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Глаголев сделал во время очной 13-й встречи министров здравоохранения БРИКС в Дурбане. По его словам, Россия готова поделиться своим опытом лечения и профилактики неинфекционных заболеваний, а также в области ядерной медицины.

«В нашей стране большое внимание уделяется лечению и профилактике неинфекционных заболеваний, мы готовы делиться этим опытом с партнерами по БРИКС. Так, например, наша страна – один из мировых лидеров по производству инновационных радиофармацевтических лекарственных препаратов для лечения онкологических и неонкологических заболеваний», – заявил он.

Глаголев также добавил, что у России есть успешный опыт в вопросе профилактики и лечения туберкулёза. По его словам, с 2000 года уровень заболеваемости туберкулёзом в России упал почти в три раза, а смертность – в пять раз.

«Впервые в сводное руководство ВОЗ по диагностике туберкулеза был включен разработанный российским учеными диагностический тест "Диаскинтест", который обеспечивает эффективный скрининг детей и подростков на туберкулез. Будем рады предложить нашим партнерам по БРИКС использовать данный тест для скрининга туберкулеза», – добавил он.