АТОР прокомментировала выселение российских детей в Турции

Отдых детей в Турции, которых выселили из лагеря, был организован не через туроператора и не по договору об оказании туристических услуг, а с индивидуальным предпринимателем. Так прокомментировали ситуацию в АТОР.

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В ассоциации отметили, что общались с родителями, вожатыми лагеря и представителями компании, с которой подписывался договор — ИП Маркиной Н.В. По словам родителей, ни маршрутных квитанций, ни ваучеров, ни других документов, подтверждающих организацию отдыха детей, они не получили.

В Турции 68 детей отдыхали в отеле Omorfi Garden Resort, но в ночь со 2 на 3 августа их выселили оттуда из-за отсутствия дальнейшей оплаты проживания. При этом в компании «Колибри» заявили, что переселили отдыхающих из-за «близости пожаров в Кемере и только после завтрака».

«После длительного ожидания вне объектов размещения, детей переселили в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби. Однако и он сегодня уведомил гостей о том, что номера проплачены только до 12:00 5 августа и после этого срока их выселят», — говорится в сообщении.