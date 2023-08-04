Театральная художница пожаловалась на грубость питерского экскурсовода

Театральная художница из Санкт-Петербурга обвинила сотрудников музея электротранспорта в неэтичном обращении. На грубость питерского экскурсовода она пожаловалась в беседе с Telegram-каналом «Mash на Мойке».

По словам Аллы, экскурсовод Татьяна Михайловна заранее предупредила группу взрослых с детьми, что не будет перекрикивать неуместные реплики. После этого Алла с сыном, 4-летним Давитом, по ее словам, отошла в сторону. После мать и ребенок вернулись, малыш прошел в трамвай и объявил себя кондуктором.

После этого, продолжила художница, экскурсовод якобы надолго прервала рассказ и попросила их удалиться. На выходе, утверждает Алла, сын сильно плакал. Через 15 минут к ним якобы подошла сотрудница музея и объяснила, что вся группа действительно заявила — ребенок мешал.

При этом в пресс-службе музея уточнили, что Аллу и Давита не выгоняли, мальчику позволили поиграть на тренажере. Посетители, добавили в пресс-службе, жаловались на мальчика, однако конфликт якобы был исчерпан сразу же.