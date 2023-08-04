В российские школы вернули трудовое воспитание

Школьников в России будут привлекать к общественно полезному труду. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин . Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Привлекаться к общественно полезной трудовой деятельности школьники будут с учетом их возрастных и психофизических особенностей. Изменения вносятся в закон об образовании и дополняют перечень обязанностей обучающихся вышеуказанным пунктом.