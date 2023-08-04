В России договоры с преподавателями вузов будут заключать на срок от трех лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому трудовые договоры с преподавателями вузов могут заключаться на срок не менее трех лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, трудовые договоры на замещение должностей преподавателей вузов "заключаются на неопределенный срок либо на определенный срок, соответствующий срокам избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности". Срок избрания определяется коллегиальным органом управления в соответствии с локальными нормативными актами образовательной организации и может быть установлен в пределах не менее трех лет и не более пяти лет.

Если трудовой договор заведомо носит временный характер, то допускается избрание по конкурсу на замещение на срок менее трех лет, но не менее чем на один год. Кроме того, документ содержит норму о приостановлении срочных трудовых договоров участников специальной военной операции на период их участия в боевых действиях. Работодатель в период приостановления действия трудового договора вправе выплачивать таким работникам материальную помощь.

Ранее глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщала, что закон разработан в целях исключения практики необоснованного заключения с преподавателями вузов краткосрочных трудовых договоров.