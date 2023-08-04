Адвокат разъяснил, насколько сокращается рабочий день во время жары

В последний месяц лета в центр европейской территории пришла жаркая погода. А на юге столбики термометров приближаются к 40-градусным отметкам.

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В такую погоду хочется больше отдыхать и быть поближе к водоемам. Но рабочий режим никто не отменял, хотя по закону работодатели должны учитывать погодные условия.

"В статье 22 Трудового кодекса РФ значится, что работодатель обязан предоставить работникам безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. К тому же с 1.03.2021 г. на территории России введены в действие санитарные правила и нормы - СанПиН 1.2.3685-21 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). В этом документе детально прописывается, какая температура воздуха должна быть во время работы сотрудника, расчеты делаются на основе анализа энергозатрат организма человека", - пояснил "Российской газете" адвокат Виталий Ревзин.

И добавил, что в 2022 году были опубликованы рекомендации Роспотребнадзора. В них, в частности, подчеркивается, что если температура на рабочем месте в помещении выше 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 1 час, при повышении температуры до 29 градусов - на 2 часа, при температуре 30,5 градуса - на 4 часа.

Если работы выполняются на открытом воздухе, то при температуре 32,5 градуса и выше работу следует осуществлять этапами. Каждый этап должен длиться на более 20 минут, затем - отдых 10-12 минут.