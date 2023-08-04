Каждый второй россиянин начал работать до совершеннолетия

Каждый второй россиянин (54 процента) начал работать до наступления совершеннолетия. Об этом говорят данные опроса СК «Росгосстрах» и платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, который провели среди 2849 соискателей (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Большинство россиян заявили, что вышли на работу в 17 лет или раньше. Чаще всего они выбирали работу в таких областях, как «туризм, гостиницы и рестораны» или «рабочий персонал». Трудиться до наступления совершеннолетия чаще начинали мужчины (60 против 49 процентов у женщин).

Причиной раннего выхода на работу назвали финансовую независимость (51 процент), желание накопить (35 процентов), провести время с пользой (28 процентов), помочь родителям (20 процентов), содержать себя (20 процентов). При этом положительно к такому решению отнеслись 77 процентов родителей, а нейтрально — 15 процентов.

Среди респондентов 41 процент столкнулся с проблемами на первой работе. Среди самых частых — необходимость выбирать между работой и учебой, негативное отношение со стороны начальства или коллег или частичная или неполная зарплата (по 11 процентов соответственно). Также девять процентов опрошенных заявили, что описание вакансии не соответствовало реальности.