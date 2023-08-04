Каждый второй россиянин начал работать до совершеннолетия
Каждый второй россиянин (54 процента) начал работать до наступления совершеннолетия. Об этом говорят данные опроса СК «Росгосстрах» и платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, который провели среди 2849 соискателей (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Большинство россиян заявили, что вышли на работу в 17 лет или раньше. Чаще всего они выбирали работу в таких областях, как «туризм, гостиницы и рестораны» или «рабочий персонал». Трудиться до наступления совершеннолетия чаще начинали мужчины (60 против 49 процентов у женщин).
Причиной раннего выхода на работу назвали финансовую независимость (51 процент), желание накопить (35 процентов), провести время с пользой (28 процентов), помочь родителям (20 процентов), содержать себя (20 процентов). При этом положительно к такому решению отнеслись 77 процентов родителей, а нейтрально — 15 процентов.
Среди респондентов 41 процент столкнулся с проблемами на первой работе. Среди самых частых — необходимость выбирать между работой и учебой, негативное отношение со стороны начальства или коллег или частичная или неполная зарплата (по 11 процентов соответственно). Также девять процентов опрошенных заявили, что описание вакансии не соответствовало реальности.
Как показал опрос сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру», россияне считают самой сложной профессию врача (58 процентов респондентов). На втором месте — пожарные и спасатели (53 процента), а на третьем — профессия космонавта (49 процентов). В пятерку самых тяжелых специальностей также вошли шахтеры (48 процентов) и пилоты (43 процента).