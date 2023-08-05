Ветеринар рассказала, как помочь домашним животным в жару

Домашние животные могут пострадать от жары в квартире и долгого пребывания на солнце. При этом если температура дома или на улице ниже 33 градусов, то питомец вряд ли перегреется, рассказала Москве 24 ветеринарный врач Элла Евстигнеева.

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Ранее стало известно, что 5 и 6 августа в столице прогнозируются самые жаркие выходные дни нынешнего лета. Столбики термометров поднимутся до 34 градусов. В целом температура выше нормы на 2–3 градуса, отмечают эксперты.

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По словам Евстигнеевой, до 33 градусов у животных нормально работает система терморегуляции.

Однако в некоторых случаях перегрев все же может произойти. Например, питомцы любят лежать на солнце и не понимают, что так происходит повышение температуры тела. Если в квартире очень жарко, нужно принудительно убирать животное с солнечных лучей - Элла Евстигнеева, ветеринарный врач.

Самый эффективный способ помочь собаке в жару и поддержать оптимальную температуру ее тела – купить охлаждающую попону из специальной ткани, которая будет прикрывать спину и грудь животного во время прогулки и дома.

"Еще один подручный способ – водой комнатной температуры смочить места, где меньше всего шерсти: подмышечные впадины, паховая область, у некоторых пород еще и живот. Также можно поставить собаку в воду по пятки: в этом месте капилляры расположены близко к коже, и произойдет охлаждение", – порекомендовала Евстигнеева.

Если же собака в жару стала вялой, перестала реагировать на имя и другие команды, у нее заплетаются ноги – это верные признаки, что нужно обратиться к ветеринару. Возможно, у животного тепловой удар.

По словам ветеринара, кошки в этом плане чуть более смышленые – они вряд ли станут лежать на солнцепеке и скорее уйдут на прохладный кафель или в ванну. У них крайне редко наступает перегрев, добавила врач.

Но если в квартире невыносимая жара, можно помочь питомцу и так же смочить подушечки лап водой. Температура воды должна быть не менее 37 градусов, чтобы животное не испугалось. Холодную воду использовать нельзя, так как это приведет к спазму сосудов - Элла Евстигнеева, ветеринарный врач.

Что категорически нельзя делать, так это стричь собак и кошек налысо. Можно лишь подрезать шерсть.

"Если срезать все под ноль, то уйдет воздушная подушка, которая как раз защищает от перегрева. Кроме того, очень опасно, когда у животного есть колтуны. Вместо подушки получается шуба, которая никак не помогает теплообмену. Их обязательно нужно убирать", — подчеркнула ветеринар.

Также не стоит прикладывать холодные предметы, лед к телу питомцев, потому что в этом месте будет создаваться спазм сосудов, а теплоотдача будет идти хуже. Если же целиком накрыть животное холодным мокрым полотенцем, это тоже будет препятствовать выходу тепла и нарушит терморегуляцию, заключила ветеринар.