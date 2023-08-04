В планах Роспотребнадзора блокировка сотен сайтов продавцов электронных сигарет

Роспотребнадзор собирается заблокировать 257 сайтов и страниц в социальных сетях, которые принадлежат продавцам электронных сигарет. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Соответствующее письмо региональным управлениям направила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 31 июля. В нем от региональных ведомств потребовали принять меры по блокировке ресурсов и аккаунтов, которые якобы занимаются дистанционной продажей электронных сигарет. Для этого им потребуется обратиться в суды с требованием признать информацию, размещенную на ресурсах, незаконной.

Также от региональных управлений потребовали усилить надзор за соблюдением запрета на торговлю насваем, снюсом и пищевой никотинсодержащей продукцией. На выполнение поручения у ведомств остается чуть меньше недели — срок обозначен до 10 августа.