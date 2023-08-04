В планах Роспотребнадзора блокировка сотен сайтов продавцов электронных сигарет
Роспотребнадзор собирается заблокировать 257 сайтов и страниц в социальных сетях, которые принадлежат продавцам электронных сигарет. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Соответствующее письмо региональным управлениям направила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 31 июля. В нем от региональных ведомств потребовали принять меры по блокировке ресурсов и аккаунтов, которые якобы занимаются дистанционной продажей электронных сигарет. Для этого им потребуется обратиться в суды с требованием признать информацию, размещенную на ресурсах, незаконной.
Также от региональных управлений потребовали усилить надзор за соблюдением запрета на торговлю насваем, снюсом и пищевой никотинсодержащей продукцией. На выполнение поручения у ведомств остается чуть меньше недели — срок обозначен до 10 августа.
Издание отмечает, что в список Роспотребнадзора попали сайты и отдельные страницы крупных импортеров. В частности, в их числе оказались «Глобал импорт», «Юнити маркет» и БВР. Также в базе оказались магазины, приобрести продукцию которых можно лишь в оффлайн-точках и с предъявлением паспорта.