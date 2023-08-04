В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего дня в жару, сообщила ТАСС пресс-служба вице-спикера от ЛДПР Бориса Чернышова. По ее информации, предлагается дополнить статью 92 Трудового кодекса (ТК) РФ нормой, по которой работодатель обязан сократить рабочий день на определенное количество часов в зависимости от температуры воздуха.

В пресс-службе отметили, что при температуре 28,5 градуса рабочий день нужно сократить на час, при 28,6-29 градусах — на два часа, а при температуре от 29,1 градуса и выше — на четыре часа.

Кроме того, в пояснительных материалах к законопроекту указано, что Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочее время в условиях повышенной температуры воздуха, но многие работодатели не соблюдают это.

Ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. В Гидрометцентре отметили, что наиболее сильная жара ожидается в дневные часы. Температура воздуха превышает 30 градусов. Также в Москве действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гроз. Порывы ветра при этом достигают 15 м/с. Позднее действие «оранжевого» уровня опасности продлили до 5 августа 12:00.