Самый сильный дождь за 110 лет: разрушительные кадры из Китая

Проливные дожди в Китае, которые обрушились на страну на этой неделе, стали самыми сильными за последние 140 лет. Так, в одном из мест наблюдения на территории северного района Чанпин выпало 744,8 мм осадков. Прежний рекорд был зафиксирован в далеком 1891 году и составлял 609 мм. Об этом сообщает ТАСС.

В результате наводнений только в китайской столице погибли 11 человек, еще 27 пропали без вести. Власти эвакуировали из зоны бедствия более 127 тысяч человек.

В провинции Хэйлунцзян потоки воды разрушили автомобильный мост, служивший частью автомагистрали Харбин-Муданьцз¬ян. При этом два автомобиля упали в реку.

Как сообщает Министерство по управлению в чрезвычайных ситуациях (МЧС) страны, в августе на КНР могут обрушиться еще три разрушительных тайфуна.