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Самый сильный дождь за 110 лет: разрушительные кадры из Китая

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Эвакуация жителей из деревни в провинции Хэбэй на востоке Китая 
© globallookpress.com
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Сломанные ветром деревья после тайфуна в городе Сямынь на юге Китая 
© globallookpress.com
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Разбитые автомобили на улицах города Цзинань на востоке Китая послей удара тайфуна "Доксури" 
© globallookpress.com
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Последствия сильных дождей в Китае 
© globallookpress.com

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Спасатели плывут на лодке по затопленной улице 
© globallookpress.com
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Разбитые автомобили на улицах города Цзинань на востоке Китая послей удара тайфуна "Доксури" 
© globallookpress.com
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Последствия сильных дождей в Китае 
© globallookpress.com
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Последствия сильных дождей в Китае 
© EPA/TACC
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Эвакуация жителей из деревни в провинции Хэбэй на востоке Китая 
© VCG/TACC

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Последствия сильных дождей в Китае 
© globallookpress.com
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Разрушенный в результате сильных дождей автомобильный мост 
© EPA/TACC
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Последствия сильных дождей в Китае 
© VCG/TACC
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Последствия сильных дождей в Китае 
© VCG/TACC
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Разрушенный в результате сильных дождей автомобильный мост 
© EPA/TACC

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Эвакуация жителей из деревни в провинции Хэбэй на востоке Китая 
© VCG/TACC
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Последствия сильных дождей в Китае 
© ТАСС

    Проливные дожди в Китае, которые обрушились на страну на этой неделе, стали самыми сильными за последние 140 лет. Так, в одном из мест наблюдения на территории северного района Чанпин выпало 744,8 мм осадков. Прежний рекорд был зафиксирован в далеком 1891 году и составлял 609 мм. Об этом сообщает ТАСС.

    В результате наводнений только в китайской столице погибли 11 человек, еще 27 пропали без вести. Власти эвакуировали из зоны бедствия более 127 тысяч человек.

    В провинции Хэйлунцзян потоки воды разрушили автомобильный мост, служивший частью автомагистрали Харбин-Муданьцз¬ян. При этом два автомобиля упали в реку.

    Как сообщает Министерство по управлению в чрезвычайных ситуациях (МЧС) страны, в августе на КНР могут обрушиться еще три разрушительных тайфуна.

    Последствия рекордных дождей в Китае – в галерее «Рамблера».

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