Писатель назвал запрет абортов «рабочим способом» повышения рождаемости

Политолог Тимофеев предложил запретить в России аборты
В России можно ввести запрет на аборты в стране для улучшения демографической ситуации, считает член Союза писателей России и политолог Денис Тимофеев. Об этом он заявил в беседе с Tsargrad.tv.
По его мнению, эта мера является единственным выходом из демографического кризиса.
«Возможно, раньше, лет десять назад я сказал бы, что должна быть свобода выбора в этом вопросе. Но сегодня <...> я бы пошел на эту меру и запретил бы аборты. Для этого нужна политическая воля», — сказал Тимофеев.
Накануне в Мордовии приняли закон о запрете пропаганды абортов. Республика стала первым субъектом РФ, где этот запрет начнет действовать на законодательном уровне. Авторы законопроекта отмечают, что прерывание беременности является одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин, а высокое число абортов — одной из причин низкой рождаемости в стране.
Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.