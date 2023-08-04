Актера Ивана Краско выписали из больницы
Актера Ивана Краско, попавшего в больницу из-за последствий инсульта, выписали домой, рассказал РИА Новости его сын Федор Краско.
Ранее 92-летнего Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге из-за последствий инсульта, актер был доставлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Артиста поместили в реанимацию и прооперировали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Позже Краско перевели в палату неврологического отделения, напоминает RT.
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