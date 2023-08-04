Актера Ивана Краско выписали из больницы

Ранее 92-летнего Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге из-за последствий инсульта, актер был доставлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Артиста поместили в реанимацию и прооперировали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».