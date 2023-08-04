Карьерный консультант перечислила ошибки, которые портят резюме

От резюме зачастую зависит то, заметит ли вас потенциальный работодатель, поэтому ошибки при его составлении могут сыграть главную роль. О том, на что обращать внимание при оформлении резюме, «Москве 24» рассказала карьерный консультант, член Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения (АККС) Алена Блездова.

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Так, прежде всего следует проверить составленный текст резюме на наличие ошибок, отмечает эксперт. Обратить внимание стоит на пунктуацию, орфографию и стилистику.

«В рассказе о себе не надо ставить большое количество восклицательных знаков и писать слова капслоком. В контактах лучше указать почту, которая будет содержать хотя бы имя и фамилию, вместо игривого «кисуля33@mail.ru», — предупредила карьерный консультант.

Помимо этого, она советует размещать в резюме свою фотографию, которая будет подходить должности, на которую вы рассчитываете. По словам Блездовой, лучше отдавать предпочтение недавним снимкам, сделанным в деловой одежде и на рабочем месте, на которых хорошо видно лицо.

В резюме специалист порекомендовала указывать только краткую и наиболее важную информацию о своем опыте, поскольку у рекрутера при просмотре откликов будет не так много времени. Свои обязанности она советует определять четко и не ограничиваться лаконичной фразой: «Работал согласно должностной инструкции», потому что обязанности сотрудников в разных компаниях могут отличаться.

В начале апреля ученые из Гентского университета выяснили, что всего пять орфографических ошибок в резюме могут снизить шансы на приглашение на собеседование на 18,5%.