Россиян предупредили о сильной магнитной буре 5 августа

В пятницу, 4 августа, К-индекс, демонстрирующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури, составит 3 балла, однако 5 августа показатель вырастет до 5 баллов. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на лаборатории солнечной астрономии.

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Отмечается, что днем 4 августа К-индекс будет находиться в пределах 1–2 баллов, при этом вероятность возникновения сильного шторма присутствует, она равна 5%.

Основной пик вспышек россияне могут ощутить вечером. В субботу, 5 августа, показатель геомагнитной активности вырастет до 5 баллов, что уже принято считать настоящей бурей, однако на следующий день, 6 августа, он опустится на один пункт – до 4 баллов, добавили в лаборатории.

Подчеркивается, что 4 августа индекс вспышечной активности будет находиться в пределах нормы, но некоторые отдельные вспышки превысят данные значения. Чтобы не столкнуться с последствиями магнитных бурь в виде ухудшения здоровья, синоптики советуют россиянам потреблять больше воды, проводить время на свежем воздухе и отказаться от вредных привычек.