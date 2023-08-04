Россиян предупредили о жаре до 43 градусов

Юг России в выходные накроет аномальная жара до 43 градусов. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказского гидрометцентра.

Там предупредили, что столбики термометров поднимутся до 43 градусов в Калмыкии, до 42 — в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, до 39 — в Краснодарском крае. Синоптики также предупредили о жаре в Москве с 4 по 6 августа — в столице ожидается до 34 градусов.