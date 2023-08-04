Онлайн-продавцов призвали снять с продажи товары с собором Василия Блаженного

В Государственном историческом музее (ГИМ) заявили о необходимости убрать из ассортимента онлайн-продавцов товары с изображением собора Василия Блаженного. Об этом сообщают «Известия».

Подчеркивается, что многие производители такой продукции не получили одобрения от музея на использование его символики. Речь идет о пазлах, тетрадях, альбомах, конструкторах, календарях и прочих подобных изделиях.

Закон «О музейном фонде РФ и музеях» регулирует, что производить товары с символикой музея можно только после получения одобрения со стороны музея.

В ГИМ напоминают о действии внутреннего приказа музея, согласно которому уже определена цена на получение разрешения на использование символики. В частности, право использования одного музейного предмета для публикации в учебных или учебно-методических изданиях стоит 200 рублей.

Музей требует от производителей строгого соблюдения установленного порядка использования символики.