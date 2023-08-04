В России потребовали убрать свалки от аэропортов из-за ЧП с птицами
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) и Международная ассоциация аэропортов выступили за прекращение действия постановления, позволяющего работу свалок в пределах 15 км у аэропортов. Другим вариантом, по их мнению, может стать внесение в документ корректировок, сообщают «Известия».
Соответствующее обращение они направили в правительство. Издание ссылается на письма организаций.
Согласно постановлению № 78 от 24 января 2023 года, предельно допустимая дистанция от аэропортов до свалок и мусороперерабатывающих предприятий сократилась с 15 до 10 км, а в ряде случаев до 7,5 км. В Росавиации также указали на рост числа столкновений самолетов с птицами.
В ООП отмечают, что действующие меры создают потенциал для возникновения авиаинцидентов и несут угрозу жизни пассажиров.
Как указали в Минприроды, правительство обязало собственников свалок пройти орнитологические исследования, которые бы могли подтвердить, что эти полигоны не привлекают птиц и имеют устройства для их отпугивания. Сделать это нужно до 1 сентября 2024 года. В министерстве также сообщили о наличии в России специалистов соответствующей квалификации.