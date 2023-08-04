В России потребовали убрать свалки от аэропортов из-за ЧП с птицами

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) и Международная ассоциация аэропортов выступили за прекращение действия постановления, позволяющего работу свалок в пределах 15 км у аэропортов. Другим вариантом, по их мнению, может стать внесение в документ корректировок, сообщают «Известия».

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Соответствующее обращение они направили в правительство. Издание ссылается на письма организаций.

Согласно постановлению № 78 от 24 января 2023 года, предельно допустимая дистанция от аэропортов до свалок и мусороперерабатывающих предприятий сократилась с 15 до 10 км, а в ряде случаев до 7,5 км. В Росавиации также указали на рост числа столкновений самолетов с птицами.

В ООП отмечают, что действующие меры создают потенциал для возникновения авиаинцидентов и несут угрозу жизни пассажиров.