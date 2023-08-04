"Известия": нейросети нивелируют человеческий фактор при оценке ЕГЭ

В будущем чат-боты могут помочь решить проблемы с погрешностью при выставлении оценок за ЕГЭ и другие аттестационные экзамены. Компания Skyeng предлагает внедрить нейросети в систему проверки единого госэкзамена, основываясь на своем опыте создания чат-бота на основе ChatGPT для проверки работ по английскому языку, пишет газета "Известия".

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Основатель онлайн-школы Skyeng Георгий Соловьев считает, что использование чат-ботов может устранить погрешности, связанные с человеческим фактором при проверке экзаменационных работ. В компании утверждают, что их чат-бот, работающий на основе нейросети, уже достиг точности, сопоставимой с проверкой профессиональными методистами.

Он способен предсказывать баллы за устную и письменную части экзамена с вероятностью 80%. Чат-бот прошел слепое тестирование с участием членов предметной комиссии и показал хорошие результаты при проверке разных аспектов ответов. В 68% случаев он оценивал критерии ответов так же хорошо, как эксперт. Компания готовит аналогичные тренажеры для других предметов. В настоящее время проверка ЕГЭ по иностранным языкам уже осуществляется с помощью программных средств, а письменные и устные развернутые ответы проверяются экспертами предметных комиссий. При возникновении расхождений между экспертами, третий эксперт назначается для окончательной оценки.