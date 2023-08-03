Минкульт предупредил о блокировке «Пушкинских карт»

Министерство культуры РФ предупредило пользователей «Пушкинских карт» о последствиях нарушения правил пользования картами. Об этом представители Минкульта написали в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве напомнили, что купить билет по карте может только ее владелец, его нельзя ни подарить, ни перепродать другому человеку.

«С сожалением констатируем, что рядом пользователей правила нарушались неоднократно. В таких случаях правила обязывают нас отключать участника от программы — то есть блокировать его карту», — рассказали в ведомстве.

С 3 августа, продолжили в Минкульте, любое однократное нарушение правил программы повлечет за собой блокирование карты до конца календарного года, повторное — на 365 дней, после третьего карту будут блокировать навсегда.

«Одновременно мы проведем тщательный анализ возможных жалоб пользователей, чьи карты блокируются, и отработаем механизм дальнейших действий по предотвращению нарушений правил программы», — заверили в ведомстве.

Пушкинская карта предназначена для школьников и студентов от 14 до 22 лет.