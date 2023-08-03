Скончалась старейшая артистка Театра Станиславского и Немировича-Данченко Ермилова

На 90-ом году жизни скончалась старшая артистка музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Валентина Ермилова. Об этом в четверг, 3 августа, сообщила пресс-служба театра.

— Прощание с Валентиной Павловной состоится в воскресенье, 6 августа, в Яузской больнице, Ростокино. Время прощания сообщим дополнительно, — говорится на сайте театра.

Ермилова поступила на службу в театр в 1954 году после окончания Хореографического училища. Она запомнилась благодаря ролям Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», Возлюбленной и Актрисы в «Штраусиане», а также сольным партиям в «Корсаре», «Эсмеральде», «Золушке».