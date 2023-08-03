Госдума рассмотрит законопроект о пособии на погребение через Госуслуги
В Госдуму России внесён законопроект, согласно которому граждане смогут получить пособие на погребение родственника через Госуслуги. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что данный законопроект был внесён правительством России.
«Основным эффектом для гражданина от принятия законопроекта является переход на электронное межведомственное взаимодействие, предоставление социального пособия на погребение в электронном виде по одному заявлению с одновременным исключением истребования документов от гражданина», – сказано в сопроводительной записке.
Помимо этого, законопроект определяет, что возмещение стоимости услуг, предоставленных похоронной службой, будет производиться в размере, который определяется на дату и по месту погребения. Законопроект также предлагает определять размер социального пособия на погребение по месту жительства умершего и на дату составления акта о смерти. В случае принятия законопроекта предложенные изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
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