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Госдума рассмотрит законопроект о пособии на погребение через Госуслуги

В Госдуму России внесён законопроект, согласно которому граждане смогут получить пособие на погребение родственника через Госуслуги. Об этом сообщает РИА «Новости».

Госдума рассмотрит законопроект о пособии на погребение через Госуслуги
© РИА Новости

Отмечается, что данный законопроект был внесён правительством России.

«Основным эффектом для гражданина от принятия законопроекта является переход на электронное межведомственное взаимодействие, предоставление социального пособия на погребение в электронном виде по одному заявлению с одновременным исключением истребования документов от гражданина», – сказано в сопроводительной записке.

Помимо этого, законопроект определяет, что возмещение стоимости услуг, предоставленных похоронной службой, будет производиться в размере, который определяется на дату и по месту погребения. Законопроект также предлагает определять размер социального пособия на погребение по месту жительства умершего и на дату составления акта о смерти. В случае принятия законопроекта предложенные изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Ранее в кабмине поддержали законопроект о наказании за уклонение от призыва по мобилизации.

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