Госдума рассмотрит законопроект о пособии на погребение через Госуслуги

«Основным эффектом для гражданина от принятия законопроекта является переход на электронное межведомственное взаимодействие, предоставление социального пособия на погребение в электронном виде по одному заявлению с одновременным исключением истребования документов от гражданина», – сказано в сопроводительной записке.

Помимо этого, законопроект определяет, что возмещение стоимости услуг, предоставленных похоронной службой, будет производиться в размере, который определяется на дату и по месту погребения. Законопроект также предлагает определять размер социального пособия на погребение по месту жительства умершего и на дату составления акта о смерти. В случае принятия законопроекта предложенные изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.