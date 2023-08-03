Минтруд хочет запретить занижать оплату сверхурочной работы

Минтруд подготовил законопроект, предлагающий внести изменения в Трудовой кодекс для уточнения порядка оплаты сверхурочной работы. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

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По действующим нормам сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее, чем в двойном размере. Работник по желанию может выбрать вместо оплаты дополнительное время отдыха.

По данным Минтруда, правоприменительная практика показала, что в отдельных случаях работодатель при расчете оплаты за переработки не учитывает компенсационные и стимулирующие выплаты, а начисляет выплаты только из тарифной ставки. Это приводило к тому, что отработанные внеурочно часы оплачивались в меньшем объеме, чем часы, отработанные по графику.

Законопроектом предлагается прописать в Трудовом кодексе, что время работы в пределах установленной продолжительности рабочего времени оплачивается из расчета тарифной ставки или оклада с начислением всех дополнительных выплат. Причем работнику должна быть гарантирована зарплата в размере не ниже минимального размера оплаты труда без учета дополнительных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.