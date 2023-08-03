Минтруд хочет запретить занижать оплату сверхурочной работы
Минтруд подготовил законопроект, предлагающий внести изменения в Трудовой кодекс для уточнения порядка оплаты сверхурочной работы. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
По действующим нормам сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее, чем в двойном размере. Работник по желанию может выбрать вместо оплаты дополнительное время отдыха.
По данным Минтруда, правоприменительная практика показала, что в отдельных случаях работодатель при расчете оплаты за переработки не учитывает компенсационные и стимулирующие выплаты, а начисляет выплаты только из тарифной ставки. Это приводило к тому, что отработанные внеурочно часы оплачивались в меньшем объеме, чем часы, отработанные по графику.
Законопроектом предлагается прописать в Трудовом кодексе, что время работы в пределах установленной продолжительности рабочего времени оплачивается из расчета тарифной ставки или оклада с начислением всех дополнительных выплат. Причем работнику должна быть гарантирована зарплата в размере не ниже минимального размера оплаты труда без учета дополнительных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
В законопроекте также содержится пункт о том, что работодатель не может произвольно отменить порядок оплаты сверхурочной работы в более высоком размере.