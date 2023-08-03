Дела списавших на ЕГЭ россиян рассмотрели в судах

В Петербурге суд рассмотрел дело в отношении 56-летнего мужчины, который списывал на ЕГЭ по математике. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

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По результатам рассмотрения дела россиянина оштрафовали на три тысячи рублей. В суде отметили, что на заседание он не явился и пояснений не давал.

Перед этим еще один из городских судов рассмотрел дело о списывании на ЕГЭ в отношении выпускницы. Девушку штрафовать не стали, ей вынесли устное предупреждение.