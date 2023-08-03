Светлана Немоляева прокомментировала смерть подруги, актрисы Мирошниченко

Народная артистка России Светлана Немоляева , хорошо знавшая скончавшуюся сегодня Ирину Мирошниченко , отметила, что ее подруга "была эпохой" и звездой отечественного кинематографа.

"Я очень хорошо ее знала и очень давно, смолоду. Она была прекрасной актрисой, очень красивой женщиной", - рассказала Немоляева в беседе с РЕН ТВ.

По мнению звезды лент Эльдара Рязанова, Мирошниченко "была эпохой в то время, когда ее снимал и Кончаловский, она была такой звездой советского кино, а потом и российского, ведущая актриса МХТ".