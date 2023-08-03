Светлана Немоляева прокомментировала смерть подруги, актрисы Мирошниченко

"Ушла эпоха": Светлана Немоляева прокомментировала смерть подруги, актрисы Ирины Мирошниченко
Народная артистка России Светлана Немоляева, хорошо знавшая скончавшуюся сегодня Ирину Мирошниченко, отметила, что ее подруга "была эпохой" и звездой отечественного кинематографа.
"Я очень хорошо ее знала и очень давно, смолоду. Она была прекрасной актрисой, очень красивой женщиной", - рассказала Немоляева в беседе с РЕН ТВ.
По мнению звезды лент Эльдара Рязанова, Мирошниченко "была эпохой в то время, когда ее снимал и Кончаловский, она была такой звездой советского кино, а потом и российского, ведущая актриса МХТ".
Смерть подруги - еще одна глава в печальном перечне ухода целого поколения блестящих советских артистов.
"Поколение заканчивается - тех великих индивидуальностей и артистов, которые были когда-то", - заметила Светлана
Владимировна, подытожив: их остается все меньше и меньше.
Ранее кончину подруги прокомментировала актриса Лариса Лужина - Владимир Высоцкий посвящал им свои песни.