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"Ушла эпоха": Светлана Немоляева прокомментировала смерть подруги, актрисы Ирины Мирошниченко

Народная артистка России Светлана Немоляева, хорошо знавшая скончавшуюся сегодня Ирину Мирошниченко, отметила, что ее подруга "была эпохой" и звездой отечественного кинематографа.

Светлана Немоляева прокомментировала смерть подруги, актрисы Мирошниченко
© Российская Газета

"Я очень хорошо ее знала и очень давно, смолоду. Она была прекрасной актрисой, очень красивой женщиной", - рассказала Немоляева в беседе с РЕН ТВ.

По мнению звезды лент Эльдара Рязанова, Мирошниченко "была эпохой в то время, когда ее снимал и Кончаловский, она была такой звездой советского кино, а потом и российского, ведущая актриса МХТ".

Смерть подруги - еще одна глава в печальном перечне ухода целого поколения блестящих советских артистов.

"Поколение заканчивается - тех великих индивидуальностей и артистов, которые были когда-то", - заметила Светлана

Владимировна, подытожив: их остается все меньше и меньше.

Ранее кончину подруги прокомментировала актриса Лариса Лужина - Владимир Высоцкий посвящал им свои песни.