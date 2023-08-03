Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 августа, выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.

— Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино — десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами. Талант, обаяние и интеллигентность актрисы вызывали искреннюю любовь зрителей, — написал глава города в своем Telegram-канале.

В четверг, 3 августа, в возрасте 81 года скончалась Ирина Мирошниченко. Информация о дате, месте, времени захоронения и церемонии прощания будет известна позже.

Утром 30 июля актриса почувствовала недомогание. После ухудшения состояния ей пришлось отправиться в медучреждение. Тогда медики диагностировали у Мирошниченко тяжелую форму гриппа.