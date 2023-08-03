Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 августа, выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.
— Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино — десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами. Талант, обаяние и интеллигентность актрисы вызывали искреннюю любовь зрителей, — написал глава города в своем Telegram-канале.
В четверг, 3 августа, в возрасте 81 года скончалась Ирина Мирошниченко. Информация о дате, месте, времени захоронения и церемонии прощания будет известна позже.
Утром 30 июля актриса почувствовала недомогание. После ухудшения состояния ей пришлось отправиться в медучреждение. Тогда медики диагностировали у Мирошниченко тяжелую форму гриппа.
Известная по таким фильмам, как «Гостья из будущего», «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», Ирина Мирошниченко до последнего дня продолжала выступать на театральных подмостках и радовать зрителей своей игрой. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни артистки.