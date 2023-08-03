Россиян предупредили о рекордной жаре в конце недели
В Центральном регионе России 5 и 6 августа в дневные часы ожидается повышение температуры до +30…+34 градусов, а в ночное время показатели будут не ниже +20 градусов, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, сильное увеличение температуры объясняется приходом антициклона. Он будет смещаться из Воронежа на северо-восток, также затрагивая Москву и Подмосковье.
«Выходные выйдут самыми жаркими днями на неделе», — сказал Шувалов.
Тем временем Infox информирует о резкой смене температурного фона в Краснодарском крае. В ночь на четверг жара в регионе сменится дождями с градом. В ряде районов также прогнозируют грозу. Возможно усиление ветра до 20-23 метров в секунду при ночной температуре +17…+22 градуса. Днем столбики термометра покажут +30…+35 градусов.