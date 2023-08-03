В Гильдии актёров кино отреагировали на смерть Мирошниченко

«Я помню, когда один раз мы ехали на машине и она вдруг опустила впереди себя зеркальце (она за рулём) и вдруг стала быстро поправлять макияж. Я говорю: «Ира, я боюсь!» Она сказала: «Со мной бояться — это глупости». Это горе, горе, горе бесконечное. Если можно было бы сейчас что-то такое произнести, чтобы она позвонила и сказала: «Ну опять все всё напутали, Лера». Как хотелось бы ошибиться... Ирочка, тебя забыть невозможно. Это же такая была энергия, она вообще не знала покоя: концерты, спектакли, ходатайства о своих коллегах... Необыкновенную женщину мы потеряли», — заключила она.