"Красавица, всегда потрясающе одета": Клара Новикова прокомментировала смерть Мирошниченко
76-летняя советская и российская актриса, певица и телеведущая, народная артистка России Клара Новикова прокомментировала смерть Ирины Мирошниченко.
Как отметила Клара Борисовна, Мирошниченко - "Красавица, актриса потрясающая, всегда потрясающе одета".
"Относилась к профессии… дай Бог сегодня так относиться к профессии, как относилась Мирошниченко. Так требовательна была. Это поколение... Была ведущей актрисой МХАТа", - приводит слова Новиковой "360".
Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа в реанимации на 82-м году жизни не приходя в сознание. Причиной смерти актрисы стала остановка сердца.
Ранее о кончине коллеги высказался Лев Лещенко.