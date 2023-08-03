Необычное облако в форме «гриба-наковальни» вчера, 2 августа, могли наблюдать жители Липецкой области. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в местном гидрометцентре, оно представляет собой обычное кучево-дождевое облако. Особенность в том, что оно сформировалось не в составе более массивного атмосферного фронта, а отдельно. Синоптики назвали такое явление довольно редким.

Напомним, что 2 августа облако, напоминающее «ядерный гриб», напугало жителей Казани. Снимки стали появляться в социальных сетях к вечеру. Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана отметило, что это обычное кучево-дождевое облако и бояться его не стоит.