Названа предварительная причина смерти Ирины Мирошниченко
По предварительным данным, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла из-за полиорганной недостаточности. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Канал отмечает, что это произошло в результате септического шока, который стал осложнением тяжелой инфекции, из-за чего ткани почти не пропускали кислород.
Мирошниченко была госпитализирована 30 июля. Медики диагностировали у нее тяжелую форму гриппа и поместили в реанимацию. 31 июля СМИ сообщили, что у артистки остановилось сердце, однако тогда врачам удалось восстановить сердцебиение.
1 августа стало известно, что Мирошниченко ввели в медикаментозную кому. Сегодня ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сообщил о смерти артистки на 82-ом году жизни.
Мирошниченко дебютировала в кино, сыграв роль Кати в фильме «Я шагаю по Москве». Также она снималась в фильмах «Дядя Ваня», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня», играла в театре.