Названа предварительная причина смерти Ирины Мирошниченко

По предварительным данным, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла из-за полиорганной недостаточности. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Канал отмечает, что это произошло в результате септического шока, который стал осложнением тяжелой инфекции, из-за чего ткани почти не пропускали кислород.

Мирошниченко была госпитализирована 30 июля. Медики диагностировали у нее тяжелую форму гриппа и поместили в реанимацию. 31 июля СМИ сообщили, что у артистки остановилось сердце, однако тогда врачам удалось восстановить сердцебиение.

1 августа стало известно, что Мирошниченко ввели в медикаментозную кому. Сегодня ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сообщил о смерти артистки на 82-ом году жизни.